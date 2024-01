Brand in kelder van appartementsgebouw op Grote Markt in Poperinge

Donderdagavond werd de Grote Markt van Poperinge afgesloten wegens een brand in de kelder van een appartementsgebouw.

Alle bewoners werden geëvacueerd en mochten een tijdje verblijven in Café-Restaurant De La Paix om op hun positieven te komen. Later op de avond mochten ze terug naar huis, onder begeleiding van de brandweer. Het sanitaire deel van de kelder had heel wat schade opgelopen en zal eerstdaags door een aannemer worden hersteld.

Er zal waarschijnlijk politioneel onderzoek nodig zijn om de oorzaak van de brand te achterhalen. (MD)