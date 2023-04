Woensdagmorgen is brand ontstaan in een containercomplex langs de Britse Kaai in Zeebrugge.

In de containermodules waarvan de meeste als kantoor gebruikt worden ontstond brand aan een verwarmingsbuis waardoor de isolatie begon te roken.

De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie vlug onder controle. De schade bleef beperkt. Niemand raakte gewond.