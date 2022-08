Brand in Iepers groenpark nipt voorkomen, brandweer waarschuwt: “Laat geen sigaret of ander afval rondslingeren”

Brandweer Westhoek werd woensdag even na 11 uur opgeroepen naar de Ieperse industriezone voor een buitenbrand langs de Bargiestraat. Ter plaatse bleek het te gaan om oververhit groenafval in het groenpark van IVVO, de afvalintercommunale van twaalf gemeenten uit de Westhoek en Westkust.

“Op een bepaalde plek aan de achterkant van ons groenpark, waar groenafval gestockeerd wordt voor verwerking tot compost, stelden we woensdagvoormiddag plots een brandgeur vast”, zegt exploitatieverantwoordelijke Johan Del’haye. “We hebben het afval vergooid en stelden dan een broeihaard vast, die aanvoelde als een hete barbecue.”

Veiligheidshalve liet Johan de brandweer ter plaatse komen. “Er is nooit echt vuur ontstaan”, vervolgt Johan. “Maar hadden we niet gereageerd, zou er mogelijk brand ontstaan zijn. Het afval werd uitgereden op het groenpark en de kleine hoopjes werden bevochtigd. De brandweer was uiteindelijk een drietal uur ter plaatse. Onze eigen mensen gaan de hoopjes afval verder opvolgen en controleren, onder meer met een eigen warmtecamera.”

Zulke maatregelen zijn toch vrij uitzonderlijk in het groenpark. “Ik werk hier nu twintig jaar en het is de tweede keer dat ik het meemaak, de eerste keer dateert al van meer dan tien jaar geleden”, aldus Johan. “Zulke broeihaarden ontstaan door een combinatie van factoren: enorm warme zonnestralen, wind en kurkdroog afval. De impact is enorm, daarom wordt code rood van kracht voor bossen en natuurgebieden. In het groenpark proberen we telkens het oudste afval eerst te verwerken, maar alles is intussen uitgedroogd. We proberen zo alert mogelijk te blijven en tijdig in te grijpen, meer kunnen we niet doen.

Brandweer Westhoek waarschuwt voor de hittegolf en sensibiliseert volop op sociale media om gras- en bermbranden te voorkomen. “Gooit nooit zomaar sigarettenpeuken in het gras”, stelt Louagie. “Roken in natuurparken en bossen is trouwens verboden. Laat ook geen afval rondslingeren: een stukje glas kan makkelijk een lenseffect hebben en een brand doen ontstaan. Een kleine vonk kan de basis vormen voor een grotere brandhaard.”

Cijfers van de hulpverleningszone tonen aan dat de brandweerlui de voorbije maanden hun handen vol hadden met zogenaamde ‘buitenbranden’: dit jaar moest Brandweer Westhoek hiervoor al 76 keer uitrukken, waarvan 22 keer tussen 1 juli en 10 augustus. Het aantal interventies voor buitenbranden in deze zomerperiode ligt al meer dan dubbel zo hoog in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. (TP)