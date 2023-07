Donderdagnamiddag even over 17 uur is er brand uitgebroken in de garage van een woonhuis in de Lijsterbessendreef in Oostkamp. De brand ontstond in een technische ruimte van de garage.

De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De schade valt mee en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.