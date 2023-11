Brand in elektriciteitskast door waterinsijpeling in Ommegang Noord in Westrozebeke

De brandweerkorpsen van Westrozebeke, Roeselare, Staden en Hooglede snelden maandag kort na de middag naar de Ommegang Noord in Westrozebeke. Daar was door waterinsijpeling een brand ontstaan in een elektriciteitskast.

Omstreeks 12.45 uur merkte de bewoonster van een woning langs de Ommegang Noord een probleem in haar woning op. “De vrouw dacht aanvankelijk dat het om een waterlek ging, maar eigenlijk was er toen al veel meer aan de hand. Door waterinsijpeling was een brand ontstaan in de elektriciteitskast op de benedenverdieping”, aldus Bob Crabbe, brandweerofficier bij de brandweer van Westrozebeke.

De bewoonster belde een chauffagist op, maar al snel werd duidelijk dat er brand was ontstaan. De brandweerkorpsen van Hooglede, Westrozebeke, Staden en Roeselare snelden ter plaatse. Op de bovenverdieping van de woning was de rookontwikkeling, veroorzaakt door het vuur aan de elektrische kabels komende vanuit de elektriciteitskast, duidelijk te zien. “We konden het brandje snel blussen. Op de bovenverdieping is er rookschade en geurhinder, maar vooral de schade aan de bundel van elektrische draden is groot.”

Om zeker te zijn dat de brand de dakstructuur niet had aangetast, nam de brandweer verschillende dakpannen van het dak. Na een grondige controle bleek er geen probleem met het dak te zijn. Door het voorval was de Ommegang Noord een tijdlang afgesloten voor het verkeer.