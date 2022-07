Brand in danscafé Starz op Eiermarkt in Brugge

Op de Eiermarkt in Brugge is brand ontstaan in het danscafé Starz op de Eiermarkt. De vlammen zijn intussen gedoofd door de brandweer maar er zou nog een hevige rookontwikkeling zijn.

De brand in het horecapand op de Eiermarkt moet rond de middag ontstaan zijn. Er waren op het moment van de feiten geen klanten aanwezig in de zaak. Als danscafé is de zaak immers pas ‘s avonds geopend. “De brand is ontstaan op het gelijkvloers. Er was wel een medewerker aanwezig en het was deze persoon die de hulpdiensten verwittigde”, zegt waarnemend burgemeester Minou Esquenet die ter plaatse kwam.

“De vlammen werden intussen gedoofd door de brandweer maar doordat er nog een hevige rookontwikkeling is, wordt er nog een ruime perimeter in acht genomen en kan de brandweer het pand zeker nog niet vrijgegeven. Gelukkig zijn er dus geen gewonden Over de oorzaak van de brand kunnen we nog niets zeggen.”

Hoofdcommissaris Yves Rotty liet wel verstaan dat er een branddeskundige zou aangesteld worden. De uitbater van de horecazaak in kwestie, die ook ter plaatse was gekomen, wilde geen commentaar geven op wat er zich voordeed in zijn zaak. “Net zoals bij andere branden die ik deze zomer in mijn korte periode als waarnemend burgemeester heb meegemaakt, merk ik dat vooral rookontwikkeling voor heel grote schade kan zorgen. In dit geval is er mogelijk ook schade aan naastgelegen of achterliggende panden door de rookontwikkeling”, gaf de waarnemend burgemeester nog mee.

“De oorzaak van de brand hebben we nog niet kunnen achterhalen, er was niemand aanwezig in het pand. De ernaast gelegen kroeg Pick heeft door de bluswerken waterschade. Maar zelfs restaurant Le Panier d’Or op de Markt, dat ver doorloopt tot aan de achterzijde van café Starz, werd geteisterd. We zijn alle kamers aan het uitkammen, op zoek naar smeulende resten. Want we willen vermijden dat de brand heropflakkert”, aldus brandweerkapitein Martens.