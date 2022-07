Brand in danscafé Starz op Eiermarkt had accidentele oorzaak

Op de Brugse Eiermarkt ontstond maandagmiddag brand in het keukentje van danscafé Starz Club. Het parket laat weten dat het een accidentele brand betrof. Door de grote schade zal de zaak een tijdlang gesloten blijven. Klanten kunnen terecht in een andere bar van de zaakvoerders, gelegen in de Kuipersstraat.

Op het moment van de brand waren geen klanten aanwezig, gezien de zaak als danscafé vooral ‘s avonds en ‘s nachts geopend is. “Er was wel een medewerker aanwezig die zelf al was beginnen blussen en de brandweer verwittigde”, zegt waarnemend burgemeester Minou Esquenet.

De brandweer kon de vlammen al vlug doven maar er bleef nog lange tijd een zware rookontwikkeling. Politie- en hulpdiensten zetten een ruime perimeter af rond de zaak; in die zin dat het gehele plein met ook de andere horecazaken geruime tijd ontoegankelijk was. Het verkeer in de dichte omgeving van de Eiermarkt werd ook omgeleid.

Geen kwaad opzet

Door het parket werd een branddeskundige aangesteld. Die bevestigde wat eerder ook door de brandweer werd verondersteld: de brand ontstond op het gelijkvloers in de keuken. “Het betreft een accidentele brand; er is geen kwaad opzet in het spel”, aldus substituut-procureur Fien Maddens.

De schade aan de zaak was door de hitte en de donkere rook wel erg zwaar. Het danscafé zal dan ook langere tijd dicht blijven. Om de financiële schade enigszins te beperken, zullen de zaakvoerders tijdelijk de klanten opvangen bij een andere bar van hen in de Kuipersstraat die anders enkel in het weekend open is. Starz Club was eerder al een tijdje gesloten op bevel van de burgemeester wegens overlast en het niet respecteren van de coronamaatregelen.