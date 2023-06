Brand in dakgoot wellicht veroorzaakt door weggegooide sigaret

De brandweer van Diksmuide moest zaterdagavond uitrukken voor een brand in de Torenstraat in het centrum van Diksmuide. Een stuk dakgoot aan een gebouw bleek in brand te staan.

Rond 19.20 uur zagen passanten plots een korte maar hevige zwarte rookpluim. Er waren korte tijd ook vlammen te zien. Die situeerden zich op een hoogte aan een gebouw in de smalle Torenstraat, de verbindingsstraat tussen de Grote Markt en de Sint-Niklaaskerk. De brandweer stelde zich op aan de kerk en ging op onderzoek uit.

Het bleek uiteindelijk aan een appartementsgebouw te zijn waar een afwateringsgoot in brand stond. Vermoedelijk werd dat veroorzaakt door een weggegooide sigaret. Een stuk van de groot brandde weg en ook wat hout vatte kort vuur. Er kon evenwel erger voorkomen worden. De interventie was snel afgelopen. (JH)