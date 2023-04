Brand in boerderij dat afgebroken wordt in Edewalle

Op een boerderij in de Hogestraat in Edewalle bij Kortemark brak zondag rond de middag brand uit. Het gaat om een deel van de boerderij dat momenteel afgebroken wordt. De brand was snel onder controle.

Het was een passant die zondag rond 11.30 uur de brand opmerkte. Die passant reed in de verte de boerderij in de Hogestraat voorbij maar zag vlammen uit het dak komen. Het gaat om een boerderij dat een stuk inwaarts van de hoofdweg ligt. De brandweer ging meteen ter plaatse. “Het ging om een brand in de afbraakwoning”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “De brandweer begon meteen met blussen en had de situatie snel onder controle. De dakpannen van het huis waren al verwijderd en daaronder ontstond brand. Een deel van het onderdak smolt en het houtwerk raakte aangetast door de brand.” Ook binnen is er brandschade. Vermoedelijk ligt de oorzaak van de brand bij een kortsluiting in de elektriciteitskast. (JH)