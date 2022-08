Brand in boekhoudkantoor snel geblust

Brandweer Westhoek werd donderdagavond even na 21 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw langs de Klerkenstraat in de bebouwde kom van Langemark.

Het bleek te gaan om vlammen in een boekhoudkantoor, dat een paar jaar geleden werd overgenomen door Decostere Accountancy.

Volgens buurtbewoners was er sprake van kortsluiting en werd de brand nooit uitslaand. De brandweer forceerde de voordeur om de vlammen in het gebouw te bestrijden.

De brand was snel onder controle. Er zouden geen gewonden zijn. (TP)