Brand in bijgebouw van woning langs Meetkerkestraat in Zuienkerke

In een bijgebouw van een woning in de Meetkerkestraat in Zuienkerke is maandag kort na 13 uur brand uitgebroken.

De rookpluim was van ver te zien. De brandweer had de brand na een kwartier blussen onder controle en kon verhinderen dat de brand naar andere delen zou overslaan.

In het bijgebouwtje lag nogal wat brandbaar materiaal, zoals hout opgeslagen. Ook waarschuwde de brandweer voor het mogelijk vrijkomen van asbestdeeltjes, maar dat was gezien de landelijke ligging van de woning niet echt een probleem.