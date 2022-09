Brand in bestelwagen met argongasflessen blijft relatief beperkt

In een bestelwagen waarin drie flessen zaten met daarin argongas is vrijdagochtend brand uitgebroken in Pervijze, nabij Diksmuide. De eigenaar kon de brand zelf blussen met een tuinslang en met nabluswerken van de brandweer kon voorkomen worden dat de brand zich uitbreidde naar de gasflessen.

Rond 8.30 uur reed een zelfstandige lasser met zijn Iveco-bestelwagen in de Molenstraat in Pervijze, niet ver van zijn atelier. Hij merkte plots achteraan rook op uit zijn bestelwagen en kon zijn voertuig aan de kant zetten. Toen hij in het laadruim keek zag hij een steekvlam. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd maar intussen kon de lasser een tuinslang bemachtigen en het vuur grotendeels zelf blussen.

De brandweer ging toch nog ter plaatse omdat de bestelwagen geladen bleek met flessen met daarin argongas. Daarom werd ook een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) paraat gezet maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

“De brand bleek uiteindelijk afkomstig te zijn van een batterijlader”, zegt brandweerkapitein Rik Breem van post Veurne. “Er kon vermeden worden dat de brand tot bij de flessen argongas raakte. Dat gas wordt gebruikt bij laswerken voor afscherming van de zuurstof. Het gas zelf is niet brandbaar en op zich ook niet explosief. Maar als de gasflessen opgewarmd zouden worden zou het gas toch kunnen exploderen als het zich in de fles zou uitzetten. Dat zou kunnen gebeuren als de bestelwagen in lichterlaaie zou gestaan hebben.”

Dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. De schade aan de bestelwagen bleek relatief beperkt tot brandschade achterin en aan de achterdeur, die de brandweer moest openbreken. (JH)