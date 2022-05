Brand in atelier van VTI Roeselare: brandweer kreeg incident wel snel onder controle

Dinsdagochtend brak er omstreeks 10 uur een brandje uit in een van de ateliers van de Roeselaarse middelbare school VTI. De brandweer kreeg het incident snel onder controle. De leerlingen van de school werden geëvacueerd, maar het merendeel konden snel terug naar hun klas.

De brandweer werd kort na tien uur opgeroepen voor een brandje op wandelafstand. In het VTI, dat vlakbij de brandweerkazerne ligt, was er een probleem ontstaan in een van de praktijklokalen.

In het atelier was er ter hoogte van de stofzuigafzuiginstallatie vuur ontstaan. De brandweerkorpsen van Roeselare en Hooglede snelden toe, ondertussen werd in de school de evacuatieprocedure opgestart.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De school werd al snel terug vrijgegeven, het grootste gedeelte van de leerlingen konden een halfuurtje na de evacuatie al terug naar de klas. Het praktijklokaal liep wel schade op en zal voor even niet gebruikt kunnen worden. De leerlingen die er vanmiddag zouden les hebben, mochten naar huis.