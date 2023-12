Brand in appartement in Veurne snel onder controle

Zaterdagnamiddag brak er brand uit in een appartement op de bovenste verdieping van een woning in de Molenstraat in het centrum van Veurne.

Volgens de eerste bevindingen zou de bewoonster een doos te dicht bij een vuurtje gezet hebben waardoor er brand ontstond die gepaard ging met een hevige rookontwikkeling en die nabij een venster reeds aan het uitslaan was. Gelukkig nam de brand geen verder uitbreiding en was het vuur snel onder controle.

Voor de zekerheid controleerde de brandweer met de ladderwagen nog het dakgebinte rond een klapvenster van waaruit de rook zich verspreidde. De rook- en waterschade is wel vrij aanzienlijk.