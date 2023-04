Brand in appartement in Koksijde… blijkt weerspiegeling van ondergaande zon op ventilatierooster

Het was een buurman van het appartementsgebouw in de Maurice Blieckstraat in Koksijde-Bad die om 20.15 uur de hulpdiensten verwittigde. De buurman zag op het dak van residentie Bozart vlammen.

Dat is een appartementsgebouw van vier verdiepingen waar zes flats gehuisvest zijn. De hulpdiensten vertrokken onmiddellijk en ook de syndicus spoedde zich ter plaatse.

Uiteindelijk bleek van een brand geen sprake te zijn. Het ging om de weerspiegeling van de ondergaande zon op een ventilatierooster boven. De weerkaatsing daarvan zorgde voor een oranje gloed. Loos alarm dus en daarom hoefde er niemand geëvacueerd te worden. De brandweer kon snel terugkeren. (JH)