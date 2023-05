Brand in appartement in Knokke-Heist snel onder controle

Op het Burgemeester Frans Desmidtplein in Knokke-Heist is dinsdag even na 17 uur brand ontstaan in een appartement. Een frietketel vatte daar vuur.

De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer stelde ter plaatse vast dat het vuur ontstond door een frietketel die op een elektrische kookplaat werd gezet en zo vuur vatte. De vlammen waren snel onder controle. De rookschade in het appartement is aanzienlijk. De bewoners zullen wellicht tijdelijk elders onderdak moeten zoeken. Een van de bewoners raakte licht bevangen door de rook en werd ter controle afgevoerd. (MM)