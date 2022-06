Brand in ABC gebouw in Zeebrugge doet Restaurant sluiten

In het ABC-cruisegebouw in Zeebrugge is zondagavond brand ontstaan in de technische ruimte boven het restaurant Njord. Dat gebeurde net toen de eerste klanten aan hun maaltijd zouden beginnen. Een dertigtal mensen moest geëvacueerd worden.

De brand ontstond even na 18 uur op de hoogste verdieping van het gebouw. Meteen ontstond er een fikse rookontwikkeling. De brandweer snelde massaal ter plaatse en startte de bluswerken. In de tussentijd waren alle klanten en personeelsleden van Njord – alles samen een dertigtal – geëvacueerd. Door de brand in de technsiche ruimte was namelijk het automatisch blussysteem in het restaurant afgegaan, waardoor de verdieping onder water staat. De schade in de technische ruimte is bovendien groot. Mogelijk zal Njord enige tijd gesloten moeten blijven, al is het nog te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De brand diende van binnenuit bestreden omdat de ladderwagen onvoldoende hoog kon. Een paar mensen werden ter plaatse behandeld omdat ze wat rook inademden. De brandweer zal nog een hele tijd ter plaatse dienen te blijven om al het overtollige water uit het restaurant weg te krijgen.