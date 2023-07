Brand heeft vannacht bovenverdieping van brasserie Rhodesgoed in Kachtem compleet vernield

Een hevige brand heeft vannacht de volledige bovenverdieping van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem (Izegem) in de as gelegd. De toegesnelde brandweer kon erger voorkomen, maar niettemin is de schade groot.

Maandagmorgen 3 juli omstreeks 2.30 uur werden de eigenaars, die aan de overkant wonen, gewekt door het (inbraak)alarm. Al snel bleek duidelijk dat een brand woedde op de bovenverdieping van de brasserie. Daar bevindt zich de gelagzaal. De oorzaak ligt zo goed als zeker bij een batterij van een tafellamp.

Ook het dak van het Rhodesgoed is volledig vernield.

De brand greep fel om zich heen. Ook het dak is helemaal vernietigd. De brandweer van de post Roeselare was zeer snel ter plaatse en met onder meer twee ladderwagens konden ze erger voorkomen. “Het hart van onze zaak situeert zich op de benedenverdieping en die lijkt gered te zijn. Maar natuurlijk is dit een ramp, zeker ook met het zomerseizoen voor de deur. Het dak zal er van af moeten en ook de hele bovenverdieping moet vernieuwd worden.”

De keuken bevindt zich op het gelijkvloers en er wordt geprobeerd de zaak snel weer operationeel te krijgen. Uitbaters en eigenaars Wim Degezelle en Hilde Donck, die tien jaar geleden de zaak nieuw leven inbliezen, bekijken nu wat mogelijk is naar de onmiddellijke toekomst toe. “De mensen die voor de komende weken hadden gereserveerd, zullen we zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen.”