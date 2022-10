Brand en ontploffing verwoesten garage in Zarren, brandweer kan nabijgelegen woning redden

Buurtbewoners van de Lindestraat in Zarren werden maandagavond opgeschrikt door een hevige knal. De ontploffing bleek afkomstig van een gasfles in een garage, waar even ervoor brand was ontstaan.

Brandweer Westhoek werd om 18.45 uur opgeroepen om het vuur te gaan blussen langs de landelijke Lindestraat tussen de Kortemarkse deelgemeente Zarren en Houthulst. De vlammen waren hevig en uitslaand. Door de ontploffing van de gasfles laaiden de vlammen extra hoog op. De brandweer was toen al aanwezig, maar bleef ongedeerd.

“Bij aankomst bleek een garage van ongeveer dertig vierkante meter in brand te staan, waardoor heel wat rook vrijkwam”, zegt Kristof Louagie. Hij is de communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek en waarschuwde de buurtbewoners via de sociale media van de brandweer om uit de rook te blijven. “De brand was vrij snel onder controle. De nabijgelegen woning kon gevrijwaard worden. Niemand raakte gewond.”

De garage en de inboedel waren vernield. De oorzaak is nog niet duidelijk. (TP)