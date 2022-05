Brand doet buitenwand naast garage van asbest springen in Ooigem

In de Vaartstraat vlak bij de sluis is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Een hoop brandbaar afval naast een garage vatte vuur. De buitenwand van de garage was van asbest en sprong door de warmte. Alle brandweermannen moesten door de decontaminatiecontainer voor een wasbeurt.

Het vuur ontstond rond 11.15 uur, de oorzaak is niet duidelijk. Bij het afval lag wel heel wat brandbaar materiaal. “In de grasstrook tussen de omheining en de garage lag allerlei materiaal dat de bewoners nog naar het containerpark moesten brengen”, legt de brandweer uit. “Daar zat ook veel papier, karton en hout tussen.

Door het vuur raakte de buitenmuur van de garage oververhit. Die bestond uit asbest. Dat is niet brandbaar maar de platen sprongen kapot door de warmte. Onze brandweermannen blusten met een stofmasker en moeten ter plaatse door onze decontaminatiecontainer, er is een hele procedure te volgen met asbest. Ze zullen ook hun kleren moeten afgeven om die te laten reinigen door een externe firma.”

De brandweer bleef nog even nablussen, daarna komt een gespecialiseerde firma het asbest opruimen. Binnenin de garage was er geen schade.

(JF)