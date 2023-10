Brand blijkt defect aan alarmsysteem te zijn

Vrijdagavond even voor 22 uur werd melding gemaakt van rookontwikkeling in het gebouw van een tankstation langs de Oostendse Steenweg in Sint-Pieters Brugge.

Bij aankomst van de hulpdiensten was het gebouw gevuld met rook, maar een brandhaard werd niet gevonden. Al snel bleek dat de rook afkomstig was van een rookgordijn afkomstig van de beveiligingsinstallatie.

Na een grondige controle kon iedereen vertrekken. Het is niet de eerste keer dat het inbraakalarm afgaat in het tankstation. Dat gebeurde in het verleden nog.