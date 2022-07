Brand bistro Piaff in Oostende blijft beperkt tot de keuken: “Blij dat we aanwezig waren toen de brand uitbrak”

Maandagmorgen brak brand uit in de keuken van een bistro in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Om voorlopig onduidelijke reden begon de brand in de keuken van de bistro. De schade bleef al bij al beperkt, maar de zaak bleef wel de hele morgen dicht.

Omstreeks 9.00 uur kreeg de brandweer van Oostende melding van een brand in de Torhoutsesteenweg 67. Bij aankomst bleek het om een brand te gaan in bistro Piaff, die uitkijkt op het Petit Paris. Het was de uitbater van de horecazaak die de brandweer verwittigde toen hij een brandgeur waarnam in de keuken. Dat was vlak voor hij om 9.30 uur zoals gewoonlijk de zaak zou openen.

“Mijn man was de voorbereidingen aan het treffen om de zaak te openen. Dat zou binnen 20 minuten gebeuren”, vertelt uitbaatster Tina. “Op een gegeven moment kwam een brandende geur hem tegemoet. Daarom ging hij op zoek naar de oorzaak.”

Vlammen uit de dampkap

Nog voor de uitbater de oorzaak ontdekt had, sloegen de vlammen uit de dampkap. “Hij belde meteen de brandweer”, vervolgt Tina. Die was snel ter plaatse, aangezien de brandweerkazerne zich op slechts honderd meter van de zaak bevindt. “Ik ben de brandweer bijzonder dankbaar”, vervolgt Tina.

“Ze hebben snel gehandeld en zo erger voorkomen. De vlammen kregen ze snel onder controle. We zijn al blij dat we aanwezig waren in de zaak op het moment dat de brand uitbrak. Voor hetzelfde geld gebeurt dat ’s nachts en merken we het gevaar niet tijdig op. Dan waren de gevolgen veel erger geweest.”

Schade beperkt

De uitbaters openen normaal elke dag hun zaak om 9.30 uur. Door de brand kon dat nu niet. “We zijn er na het vertrek van de brandweer onmiddellijk ingevlogen en hebben de hele keuken een grondige reinigingsbeurt gegeven. Daardoor konden we rond de middag de zaak terug openen.”

“De schade is al bij al beperkt gebleven, maar de dampkap is wel verloren. We zijn al blij dat het uiteindelijk dat maar is. We namen de zaak twee jaar geleden over, vlak voor de coronacrisis losbrak. We hebben voldoende ellende gehad. Een zware brand zou er echt niet meer bij kunnen, besluit Tina.