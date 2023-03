Brand bij roofingwerken snel onder controle

Bij roofingwerken aan een woning op de hoek van de J.F. Kennedylaan in Zwevegem is zaterdagmiddag brand ontstaan. Het dak en de plafonds liepen lichte schade op maar de brandweer had het vuur snel onder controle.

De brand ontstond rond 14.30 uur. Aan de zijgevel van de woning waren dakwerkers met een brander aan de slag. Daardoor begonnen de isolatie en de houten dakbalken in het plafond te smeulen. De werkmannen zagen wat er aan de hand was en ondernamen een eerste bluspoging maar de brand zette zich snel verder in het plafond. De brandweer moest ter plaatse komen en binnen de plafonds van de slaapkamer en de badkamer deels openbreken om de smeulbrand te stoppen. Door de bluswerken is ook wat waterschade maar al bij al valt de schade mee.

De bewoners van de woning waren aanwezig maar niemand raakte gewond. (JF)