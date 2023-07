Brand bij recyclagebedrijf in Brugge snel onder controle

Dinsdagmorgen even voor 8 uur is brand uitgebroken op de terreinen van Veolia langs de Kleine Pathoekeweg in Brugge.

Op het terrein waar afvalstoffen verwerkt worden, vatte een transportband vuur. Dat ging gepaard met nogal wat rook. De bedrijfsbrandweer en andere hulpdiensten hadden de situatie snel onder controle en konden uitbreiding van het vuur voorkomen.

Een tiental arbeiders die op de terreinen aan het werk waren, werden volgens de regels geëvacueerd en wachtten op de evacuatieplaats tot ze opnieuw aan het werk konden. Niemand raakte gewond.