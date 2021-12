Brand bij Polca Paté in Izegem: “Maar geen invloed op de productie”

Dinsdag heeft er een brand gewoed in een loods van Polca Paté in Izegem. De vlammen sloegen op een bepaald moment door het dak, maar de brandweer kreeg de brand uiteindelijk vrij snel onder controle. Er vielen geen slachtoffers. Een deel van de loods werd in de loop van de namiddag uit voorzorg afgebroken.

Dinsdag kreeg brandweerzone Midwest een oproep voor een industriebrand bij Polca Paté, een producent van paté, in Izegem. In een loods in de Lodewijk De Raetlaan was immers brand uitgebroken bij het waterzuiveringsstation. Vermoedelijk lag een laspost aan de oorzaak van de brand. Kort daarvoor was er immers een personeelslid bezig geweest met die laspost. “Nadat die persoon even naar de overkant van de straat moest, legde hij de laspost af, maar om een voorlopig nog onduidelijke reden bleef die toch warmte afgeven waarna er brand uitbrak”, vertelt Carl Vyncke, woordvoerder van de Politiezone Riho.

Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur vrij snel onder controle. Wel was er rookontwikkeling en bleef het vuur in de isolatie een tijdje verder smeulen. Om geen enkel risico te nemen, werd daarom een deel van de loods afgebroken. Er was niemand aanwezig in de loods en er vielen dus ook geen slachtoffers. Volgens het bedrijf zal de brand geen invloed hebben op de productie. (TM)