Brand bij metaalverwerkingsbedrijf zorgt voor hevige rookontwikkeling in Zandvoorde

Omstreeks 16.30 uur brak donderdag brand uit bij metaalverwerkingsbedrijf Cools in de Klokhofstraat in de wijk Zandvoorde. Enkele containers vatten er vuur. De brandweer snelde massaal ter plaatse. De rookpluim was kilometers ver zichtbaar.

“Bij een industriebrand rukken we standaard met de grote middelen uit”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. “Bij deze brand kregen we versterking van brandweerpost Gistel die een grote tankwagen richting Zandvoorde stuurde.”

Olie en vet

De containers waren tot de rand gevuld met ijzerwaren. Vermoedelijk liggen snijwerkzaamheden aan de basis van de brand. De ijzerwaren in de container hangen meestal vol olie- of vetresten. Vermoedelijk zijn die beginnen branden door de warmte van de snijwerkzaamheden”, vervolgt de brandweerkapitein. “Een dergelijke brand blussen heeft heel wat voeten in de aarde. Met een kraan moest hoopje per hoopje opgetild en uit de container gehaald worden om telkens af te blussen. Desondanks kregen we de brand snel onder controle.”

Geen gevaar

Voor omwonenden was er volgens de brandweer, ondanks de grote rookontwikkeling, geen gevaar. “Rubberen autobanden in de container zorgden voor pekzwarte rook, maar er was geen enkel gevaar voor de omwonenden. De rook waaide richting de bewoonbare zone, maar er was geen noodzaak om de mensen te verwittigen om ramen en deuren gesloten te houden. Er waren immers geen chemicaliën bij betrokken, dus was die rook niet het grote probleem.”

De brandweer had toch even werk met nablussen. Er vielen geen gewonden al werd toch preventief een ambulance meegestuurd. Uiteindelijk kon die na korte tijd terug vertrekken.