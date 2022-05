Brand bij machinefabrikant Vandewiele snel onder controle

Woensdagmiddag brak brand uit bij machinefabrikant Vandewiele in Marke. Niemand raakte gewond en de situatie raakte ook snel onder controle.

Het vuur ontstond in één van de spuitcabines van het bedrijf. Mede door toedoen van alerte werknemer en een stevig alarmsysteem, konden de hulpdiensten meteen worden verwittigd. De interne veiligheidsdienst van het bedrijf zette zich eveneens in werking, waardoor de schade beperkt bleef.

“Bij onze aankomst was het vuur door de mensen van Vandewiele zelf al geblust”, klonk het bij hulpverleningszone Fluvia in een reactie. “Er was echter wel nog wat rookontwikkeling, waardoor we extra controles hebben moeten uitvoeren. Niemand raakte gewond.”

Vandewiele heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van machines voor de textielindustrie. Het bedrijf wist zich de afgelopen jaren te profileren als een wereldspeler in de sector. De onderneming stelt wereldwijd meer dan 4.500 personen te werk, waarvan 600 in hun hoofdzetel in Marke.