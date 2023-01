Brand bij koekjesfabriek Belgian Butters in Ruddervoorde

Donderdag morgen is de brandweer opgeroepen naar de koekjesfabriek Belgian Butters in de Leiteweg in Ruddervoorde.

De Zone 1 kwam met verschillende ploegen ter plaatse Er is waarschijnlijk een oververhitting ontstaan in de ovens nadat iets voor 8 uur donderdagmorgen de elektriciteit is weggevallen in grote delen van Ruddervoorde. “Daardoor is een oven stilgevallen en zo gingen de deuren niet meer open. De koekjes die in de oven lagen, hebben daardoor vuur gevat. Maar er is verder geen schade en onze taak was nog enkel een controle uitvoeren”, horen we van kapitein Filip Vlaeminck.

Voor alle zekerheid werd het aanwezige personeel samen met de bedienden geëvacueerd uit het gebouw. (GST)