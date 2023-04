Brand bij houtverwerkend bedrijf in Gistel

In Gistel is brand uitgebroken bij een houtverwerkend bedrijf in de Rochesterlaan.

De hevige rookontwikkeling is zeker tot in Oostende te zien en er was ook rook in het centrum van Gistel. In het bedrijf waren diverse kleine ontploffingen te horen. Verschillende brandweerkorpsen snelden ter plaatse. De bedrijven rond het betrokken bedrijf zijn ontruimd. De brand zorgde ook voor heel wat verkeershinder in Gistel.

