Brand bij houtverwerkend bedrijf in Gistel: brand onder controle, mogelijk gevaar op CO-vergiftiging in omgeving

In Gistel heeft het vanmorgen gebrand bij het houtverwerkend bedrijf Vandewiele Recycling in de Rochesterlaan.

(foto PM)

De brand werd omstreeks 10 uur gemeld aan de hulpdiensten. De hevige rookontwikkeling is zeker tot in Oostende te zien en er was ook rook in het centrum van Gistel. In het bedrijf waren diverse kleine ontploffingen te horen. Verschillende brandweerkorpsen snelden ter plaatse en hadden uren werk om de brand te blussen. Een deel van de loods van het bedrijf is al ingestort. De bedrijven rond het betrokken bedrijf werden ontruimd en zaten ook zonder elektriciteit. De brand zorgde ook voor heel wat verkeershinder in Gistel. De brandweer en de stad Gistel vroegen buurtbewoners om ramen en deuren dicht te houden

De bewoners van de rode en blauwe zone wordt aangeraden een andere slaapplaats voor de nacht te zoeken. Er is mogelijk gevaar op CO-vergiftiging. Rechts bovenaan het kruispunt van de N33 Torhout-Oostende met de Nieuwpoortsesteenweg (Tourmalet). © stad Gistel

Mogelijk gevaar op CO-vergiftiging

Pas omstreeks 16 uur meldde het stads bestuur van Gistel dat de brand onder controle is. “Er wordt nog de volledige dag en nacht nageblust”, luidt het. “De verkeerssituatie blijft de volledige nacht onveranderd. Dat betekent dat de Nieuwpoortse Steenweg afgesloten is voor alle verkeer van aan het kruispunt Tourmalet tot in Zevekote. Bewoners en werknemers in deze zone kunnen hun woning of bedrijf wel bereiken via de Konijnenboslaan. De Kleine Konijnenboslaan en Rochesterlaan zijn enkel toegankelijk voor de hulpdiensten. Ook voor fietsers blijft de weg afgesloten. Het containerpark is gesloten.”

Voor de direct omliggende woningen is er geen gevaar. De politie neemt contact op met de inwoners van de rode en blauwe zone (zie kaart), hen wordt aangeraden om een andere slaapplaats te zoeken voor deze nacht. Er is mogelijks gevaar op CO-vergiftiging. Definitieve beslissing volgt later op de avond.

(HH)