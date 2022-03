Brand bij groente- en fruitbedrijf Grimex in Ardooie

Donderdagochtend woedde een zware brand bij Grimex, een bedrijf langs de Pittemsestraat in Ardooie dat gespecialiseerd is in het verwerken en verpakken van wortelen.

De brand ontstond aan een mazouttank die er tussen verschillende grote loodsen staat. Het vuur sloeg al snel over op een loods vlakbij de straatzijde. Een rookpluim was tot kilometers ver te zien. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio snelden ter plaatse. Zij kregen het vuur onder controle. Via Be-Alert werden de bewoners van Ardooie op de hoogte gebracht van de zware brand. Er werd gevraagd om ramen dicht te houden.

Momenteel wordt ook onderzocht tot hoe ver in de gemeente er asbestgevaar is. Door de brand kwamen er asbestdeeltjes vrij.