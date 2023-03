Brand bij firma Callens in Lauwe

Vrijdagmorgen brak brand uit bij de firma Callens in Lauwe. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle en niemand raakte gewond.

Het vuur ontstond in de droogoven van het bedrijf gelegen in de Waterstraat. De firma, gespecialiseerd in de invoer en verkoop van hout, beschikt over verschillende gebouwen op de site. Rond 8.30 uur liep het fout in de ruimte waar de droogoven staat.

Wellicht technisch defect

“Normaal gezien kan in dergelijke opstelling geen brand ontstaan aangezien de oven hermetisch is afgesloten”, verduidelijkte de brandweerofficier nadien. “Waarschijnlijk hebben we hier te maken gehad met een technisch defect, waardoor er toch zuurstof in de oven is geraakt. Dat heeft de inhoud in brand gestoken. We konden het vuur snel onder controle krijgen en van verdere schade is er dan ook geen sprake. Toch is er heel wat rookontwikkeling geweest, waardoor we de opslagplaats hebben moeten laten verluchten.”