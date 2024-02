Brand bij cosmeticazaak Yves Rocher in Roeselare door problemen met grilltoestel

De brandweer van Roeselare werd maandag kort voor 13 uur opgeroepen naar de Ooststraat waar er rookontwikkeling ontstaan was aan de achterzijde van cosmeticazaak Yves Rocher.

In de keuken van de winkel was er een probleem met een grilltoestel. Een van de aanwezige medewerkers merkte de rookontwikkeling op en alarmeerde onmiddellijk de hulpdiensten. Uiteindelijk was er slechts weinig aan de hand. Het brandweer haalde het toestel uit de ruimte. Rookschade was er niet, de winkel kon kort nadien gewoon terug de deuren openen.