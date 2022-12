Brand bij begrafenisondernemer snel onder controle

De brandweer van Brugge is donderdagavond uitgerukt voor een brand bij een begrafenisondernemer langs de Moerkerkse Steenweg. Eenmaal ter plaatse bleek dat de verantwoordelijken het vuur al grotendeels konden blussen. Volgens de vaststellingen is een kaars de boosdoener.

De hulpdiensten werden omstreeks 17 uur gealarmeerd nadat er binnen bij de begrafenisondernemer een fikse rookontwikkeling was ontstaan in de ontvangstruimte. De brandweer snelde ter plaatse en stelde vast dat het om een effectieve brand ging. De situatie was wel snel onder controle.

De verantwoordelijken van de begrafenisonderneming hadden met snelblussers de vlammen al grotendeels kunnen blussen. De brandweerlui blusten wel na om zeker te zijn dat er geen gevaar meer was. Volgens de vaststellingen was het een kaars die ervoor zorgde dat er brand ontstond. Hoe dat kon gebeuren – en of er iets te dicht bij de kaars stond of die omviel – was niet meteen duidelijk. Door het snelle ingrijpen kon wel erger voorkomen worden.