Brand bij bedrijf PRG Projects in Zandvoorde

Bij het bedrijf PRG Projects in Zandvoorde ontstond vrijdagmorgen een ernstige brand. Een opblaasbaar LCD-scherm vatte er vuur. De brandweer snelde massaal ter plaatse en kon verhinderen dat de brand zich verder uitbreidde.

Ze arriveerden iets vroeger dan anders, de werknemers van de firma PRG Projects in de John Cordierstraat in Zandvoorde. Het bedrijf maakt allerhande videoschermen en is in het bedrijventerrein vlakbij de autosnelweg gelegen. Bij het openen van de deur bleek het hele gebouw vol rook te hangen. De werknemers geraakten niet binnen en verwittigden de brandweer.

Hele gebouw ventileren

De pompiers snelden massaal ter plaatse. “We kregen informatie van de werknemers waardoor we rechtstreeks naar de brandhaard konden”, zegt de kapitein van de Oostendse brandweer. “We kregen het vuur op zich snel onder controle. Daarna moesten we de rookkanalen handmatig openen. Het ganse gebouw moest verder geventileerd worden.”

De schade beperkte zich op het eerste zicht tot het scherm in kwestie. “Maar er ligt natuurlijk heel wat elektronisch materiaal opgeslagen”, zegt de kapitein. “Het is voorlopig moeilijk om in te schatten of daar ook schade aan zou zijn.” (TL)