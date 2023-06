Brand beschadigt gevel in Lombardsijde

In een nieuwe woonwijk in Lombardsijde is dinsdagavond omstreeks 23.20 uur brand uitgebroken aan de gevel van een woning.

Dat gebeurde in de Havenzijde, een nieuwbouwwijk in Lombardsijde bij Middelkerke. Bij aankomst van de brandweer stond een deel van de gevel effectief in brand. De situatie was snel onder controle, maar de schade aan de gevel is wel aanzienlijk.

Beperkte rookschade

De rest van de woning bleef evenwel gevrijwaard. Ook binnen is er maar beperkte rookschade. Hoe de panelen aan de gevel vuur konden vatten, wordt nog verder bekeken. Er raakte niemand gewond. (MM)