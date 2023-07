Brand achteraan woning in Alveringem blijkt afkomstig te zijn van… vuurkorf

De brandweer werd dinsdagavond opgeroepen voor een vermeende brand achteraan een woning in de Sint-Rijkersstraat in Alveringem. Ter plaatse bleek het om een vuurkorf te gaan.

De hulpdiensten werden dinsdagavond om 21.30 uur opgeroepen. Een passant zag hoe er veel rook van achteraan een woning kwam in de Sint-Rijkersstraat in Alveringem. Er werd gevreesd voor een woningbrand.

De brandweer van Veurne en Koksijde snelden ter plaatse. Eenmaal aangekomen bleek het loos alarm te zijn. Toen de brandweer in de tuin aankwam, zat daar een nietsvermoedende bewoner te genieten van de warmte van een vuurkorf. De man schrok nogal toen hij de brandweer zag want hij had tot dan nog niets door. In de vuurkorf werd ook alleen maar zuiver hout verbrand en geen afval. De brandweer controleerde of alles veilig was, maar moest uiteindelijk niet ingrijpen. Het vuur moest ook niet gedoofd worden. (JH)