Brand aan zaagmachine in Kortemarks houtconstructiebedrijf snel geblust

Alerte schrijnwerkers hebben donderdagmiddag erger voorkomen nadat een zaagmachine in brand vloog in een houtconstructiebedrijf in Kortemark. Ze trokken meteen de afzuigleiding los en voorkwamen zo dat vlammen in het zaagsel van de filterinstallatie terechtkwam.

Rond 15.30 uur waren schrijnwerkers hout aan het zagen in een houtconstructiebedrijf in de Voshoek in Kortemark. Plots vloog de grote zaagmachine in brand. Ze beveiligden eerst zelf de situatie en belden dan meteen de brandweer. Brandweerlieden van posten Kortemark en Koekelare snelden ter plaatse voor een industriebrand maar hoefden uiteindelijk weinig te doen.

Lof van brandweer

“Het personeel had zelf zeer snel en kordaat ingegrepen door meteen de afzuigleiding van de zaagmachine los te koppelen bij het zien van de brand”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere. “Daarmee voorkwamen ze dat eventuele vlammen via de afzuiging in de filterinstallatie buiten en uiteindelijk in de container die het zaagsel opvangt terecht kwam. We voerden daar nog controle uit maar merkten geen hitte op. De vlammen hadden de afzuiginstallatie gelukkig dus niet bereikt. De zaagmachine zelf kon ook snel geblust worden.” De schade is miniem. (JH)