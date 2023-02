In Koksijde woedt momenteel een brand in de bovenverdieping van een villa.

De brandweer bestrijdt momenteel een brand in een alleenstaande villa in de Lobeliastraat in Koksijde. Het vuur situeert zich op de bovenverdieping van de woning. Er is niemand in de woning aanwezig. Een oorzaak is nog niet bekend. (JT)

Later meer.