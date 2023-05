De brandweer moest dinsdagmiddag omstreeks 14.30 uur tussenkomen in de Horriestraat in Roeselare. Daar stond een hoeveelheid bouwafval, waaronder houten platen, in brand. Dat zorgde voor serieuze rookontwikkeling.

De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef dan ook beperkt. Het voorval zorgde even voor lichte verkeershinder in het centrum van de stad.