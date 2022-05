Boom aan Dikkebusseweg vat vuur

De Ieperse brandweer werd zaterdagavond omstreeks half tien opgeroepen voor een brand langs de Dikkebusseweg in Ieper. In een weiland achter de Tiendelaan, een wijk dat naast de Dikkebusseweg gelegen is, was een boom en wat hoog gras om nog onbekende reden in brand gevlogen. De spuitgasten konden via een tuin van bewoners in de wijk dichter bij het vuur raken. De brandweer had een tijdje nodig om de brand te blussen. De schade bleef beperkt. (DBI)