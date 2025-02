Deze middag ontstond er even ongerustheid in de Ridderstraat in Brugge. Even voor 12 uur kwam witte rook uit de kelderopening van hotel The Black Swan.

De opgeroepen brandweer stelde vast dat de witte rook afkomstig was van de boiler, die in de kelder opgesteld staat en die in overdruk was gegaan. Na een controle van de installatie kon de brandweer vertrekken. Een gespecialiseerde installateur dient de boiler na te zien.