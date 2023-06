Zondagmiddag even voor 15 uur zorgde een defect aan een industriële boiler in een loods van een landbouwbedrijf in de Praatstraat in Beernem voor een kleine brand.

De opgeroepen brandweer had de situatie in de loods snel onder controle en kon erger voorkomen. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt.