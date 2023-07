Boer Jan (38) deed alles om 2.000 varkens te redden uit inferno: “Maar het was onmogelijk”

Na het inferno in de varkensstal in Bovekerke, dat uiteindelijk het leven kostte aan 2.000 varkens, laten boer Jan Vandewoestyne (38) en zijn vrouw het hoofd niet hangen. “We moeten door en taai zijn, opgeven is geen optie”, zegt Jan. “Maar geloof me: we probeerden er nog alles aan te doen om de varkens te redden maar dat was onmogelijk.”

De zware brand in de varkensstal, gelegen in de Moervijverweg in Bovekerke, brak zaterdag op het middaguur uit. Landbouwer Jan Vandewoestyne (38) was op dat moment aan het werk op zijn bedrijf in de Brugse Heirweg, even verderop. “We werden gebeld door de buren die het dichtst bij onze stal wonen”, zegt Jan. “Er was rook te zien achteraan en we moesten snel komen. “Bij onze aankomst ging het eigenlijk nog om een relatief kleine brand. De brandweer was al verwittigd. Het eerste wat wij deden: meteen enkele veetransporten laten komen om de dieren uit de stallen te halen.”

Verstikkende rook

Jan had er eerst nog goeie hoop op om zoveel mogelijk dieren te redden. “Dat was ook mijn enige bekommernis”, zegt hij. “Maar het ging plots razendsnel. Die kleine brand achteraan, ontstaan in het luchtwassersysteem, was al niet meer te blussen en plots drong het vuur binnen in de stal zelf. Die is nochtans gescheiden van de technische ruimte met een zware betonnen muur, die dienst doet als brandmuur. Maar de vlammen vonden een weg via de platen en het dak en gingen zo de stal binnen. Nauwelijks enkele minuten later hing een enorme verstikkende rook in de volledige stal. Binnengaan was geen optie meer, je zag er ook niks meer. De stal zelf is onderverdeeld in 20 compartimenten met elk 100 varkens. Die nog buiten krijgen was onmogelijk. De meeste dieren zijn vrijwel meteen gestikt door de rook. Geloof me: het dierenleed doet mij het meest van al pijn.”

Uiteindelijk kostte het inferno het leven aan 2.000 varkens. Naast het dierenleed, ook een financieel drama voor het bedrijf van Jan. “Dit zijn vleesvarkens die hier afgemest worden vooraleer ze naar het slachthuis gaan. Normaal krijg ik voor de dieren wel een uitkering van de verzekering, dat hoop ik toch, maar de meerprijs van geslachte varkens krijg je niet. Ik maak dus enkel verlies bij deze dieren. Daarbovenop komt dat de varkensstal lange tijd onbruikbaar is. De technische ruimte moet volledig vernieuwd worden, achteraan is er veel schade en een deel van het dak moet vernieuwd worden. Het kan tot een jaar duren eer hier weer varkens komen.”

“Dit was onze meest moderne stal: vier jaar geleden was ze volledig aangepast volgens de nieuwste technieken. Helaas is het net bij het luchtwassersysteem dat het fout is gegaan, bij een oude stal zou dit niet kunnen gebeuren. Het is een ferme tegenslag en vooral het dierenleed grijpt ons erg aan. Maar boeren zijn taaie mensen in een taaie stiel, en dus moeten we door.”

Opkuis

Ondertussen werd de meeste schade van de brand al opgekuist. “Als brandweermannen blussen wij de brand en proberen schade zoveel mogelijk te voorkomen. We kijken ook waar het gevaarlijk is en blijven ter plaatse tot dat in orde is. Zo is er ook een ploeg van ons aanwezig gebleven tot zaterdagavond om heropflakkeringen na te blussen. Pas als de site volledig veilig verklaard is, kan je beginnen opruimen”, vertelt Kristof Louagie, woordvoerder van brandweerzone Westhoek.

“Onze brandweermannen kunnen zich niet bezig houden om alle brandschade op te kuisen, want zij moeten paraat staan voor een nieuw noodgeval”

De opkuis van brandschade hoort niet tot het takenpakket van de brandweermannen. “Daar komen wij niet in tussen. Dat is vaak gigantisch veel werk en we kunnen niet veroorloven dat onze ploegen dat op zich moeten nemen. Als er een nieuw noodgeval zou zijn, moeten wij beschikbaar staan”, gaat Kristof verder. “De verzekeringsmaatschappij en eigenaar staan hier zelf voor in. De veehouder hier in kwestie moest zelf met de verzekering kijken hoe ze die dieren konden buiten krijgen en laten ophalen.” Dat gebeurde de dag na de brand zelf al in samenwerking met destructiebedrijf Rendac in Denderleeuw.

(JH & CJ)