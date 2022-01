BMW vat zonder aanleiding vuur

In de Oostrozebekestraat in Meulebeke, vlak voor de Markt, is zaterdagavond iets na 20 uur een BMW zonder enige aanleiding in brand gevlogen.

De wagen begon aanvankelijk te roken, waarna er enkele seconden later ook vlammen uit de motorkap kwamen.

In café de Middenstand werd evenwel alert gereageerd: met een brandblusapparaat uit het café werd het vuur te lijf gegaan en dankzij die snelle reactie werd het vuur uiteindelijk ook snel geblust.

Niemand raakte gewond. De Oostrozebekestraat, het stuk tussen de Gentstraat en de Markt, bleef wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De BMW moest getakeld worden.

(TM)