Bloemenstraat in Poperinge opgeschrikt door ontploffing

De Bloemenstraat in Poperinge werd vrijdagochtend om 11 uur opgeschrikt door een explosie in een woonhuis. Een bewoner, een alleenstaande man, was een maaltijd aan het bereiden op een campingvuurtje toen het misliep.

Er zat een lek op de gasfles toen de man zijn maaltijd op het vuur wou zetten en daardoor kwam het tot een explosie. Het huis liep binnen grote schade op door de luchtverplaatsing en is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoner kwam er gelukkig met de schrik van af. Fluvius kwam ook ter plaatse om de elektriciteit af te koppelen zodat er geen verder gevaar is voor de buurt. (DBI)