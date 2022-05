Bloembak veroorzaakt brand op dakterras

Vrijdagavond rond half tien is brand uitgebroken op een dakterras van een woning in de Braanbergstraat in hartje Brugge.

De brand brak uit aan een bloembak die op het terras stond. De toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen.

Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vermoedelijk is een slecht gedoofde sigaret die in de plantenbak terecht kwam de oorzaak van de brand.

Tijdens de bluswerken was de Braambergstraat afgesloten voor het autoverkeer.