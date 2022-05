Blikseminslag veroorzaakt dakbrand in Desselgem

In Gewad in Desselgem vatte het dak van een woning vuur na een blikseminslag, meldt HLN. De brandweer kon het vuur snel blussen. Er zit een gat in het dak.

De blikseminslag gebeurde omstreeks 2 uur vannacht. De bewoner van de getroffen woning had een luide knal gehoord, maar merkte niets bijzonders, behalve dat hij geen elektriciteit meer had. Even later werd hij gealarmeerd door de buren dat zijn dak in brand stond. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar er zit wel een gat in het dak van de woning.