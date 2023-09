Blikseminslag op dak van villa zorgt voor uitslaande brand in Oostduinkerke: “Net klaar met verbouwen”

In Oostduinkerke zijn twee huizen vrijdagavond getroffen door een blikseminslag tijdens een hevig onweer.

De eerste keer leverde dat weinig schade op, maar bij de tweede keer raakte de bovenverdieping van een vakantiehuis volledig vernield. Omdat de bewoners op dat moment in Brussel zaten, kon het vuur onopgemerkt uitbreiding nemen en ging het bij aankomst van de brandweer om een uitslaande dakbrand. “Dit is verschrikkelijk voor die mensen. Ze waren nét klaar met maandenlang verbouwen”, zeggen buurtbewoners.

Een hevig onweer trok tussen 21 uur en 22 uur over de kuststreek. In Koksijde passeerde het onweer rond 21.30 uur en dat ging gepaard met veel bliksemontladingen op korte tijd en felle regenval. Rond dat uur werd de buurt rond Oostduinkerke opgeschrikt door een zware knal. Het ging om een blikseminslag en heel wat huizen zaten een tijdlang zonder stroom en zonder televisie of internet.

Tien minuten later kwam een melding binnen dat de bliksem was ingeslagen op een woning in de Nieuwpoortsesteenweg. “De elektriciteit in de woning was uitgegaan en de bewoner merkte een brandgeur gewaar”, zegt brandweerkapitein Filip Messeyne van post Oostduinkerke. “Brand ontstond er gelukkig niet. De schade bleef beperkt tot enkele kapotte dakpannen.”

Uitslaande dakbrand

Om 23.20 uur kwam dan een melding binnen van een uitslaande dakbrand in een villa op het Tennispad. Wellicht werd dat huis ook rond 21.30 uur getroffen door de blikseminslag maar omdat er niemand aanwezig was werd de brand niet opgemerkt. “Bij onze aankomst ging het om een uitslaande dakbrand”, vervolgt kapitein Messeyne.

“De vlammen sloegen uit het dak rechts, maar de rook kwam van onder alle dakpannen. We vermoeden dat het om een blikseminslag ging waarna er brand ontstond op de zolderruimte. Door het houten gebinte kon de brand uitbreiding nemen onder het dak zonder dat dit opgemerkt werd. We waren lange tijd bezig met de bluswerken. In het dak werd een groot gat geslagen en er is brand- en rookschade op de volledige zolderverdieping en een onderliggende kamer. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.” De brandweer riep versterking op en bleef tot een stuk in de nacht ter plaatse.

Net verbouwd

De buurtbewoners reageerden aangeslagen toen ze de bluswerken gadesloegen. “We waren al erg geschrokken van die zware klap van de bliksem”, zeggen ze. “Het was ontzettend luid. Verschillende bewoners zaten zonder elektriciteit of televisie en bij iemand in de straat raakte de verwarming ontregeld en is de elektrische poort stuk. Rond 23 uur 30, toen de buren van het vakantiehuis gingen slapen, merkten zij een brandgeur op die sterker werd. Toen ze op straat gingen kijken zagen ze grote vlammen uit het dak.”

“We belden onmiddellijk ook de eigenaars op. Het gaat om een koppel dat in Brussel woont en dit kocht als vakantiewoning om te komen ontspannen. Hele vriendelijke mensen. Ze hebben hier maanden zowat alles verbouwd en waren net klaar van deze zomer. De laatste tijd kwamen ze dan ook regelmatig langs. Ze zijn ‘s nachts nog vanuit Brussel langsgekomen, die rit moet verschrikkelijk geweest zijn. We vinden het heel erg voor hen.” (JH)