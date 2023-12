Bijna 800 varkens omgekomen bij zware stalbrand in Pittem

Een zware stalbrand heeft dinsdag het leven gekost aan bijna 800 varkens. De brand ontstond dinsdagmiddag iets voor 14 uur op een hoeve langs de Vijfpachtgoenstraat in Pittem. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op een tweede stalgedeelte. Zo’n 180 zeugen konden nog gered worden.

De brand brak iets voor 14 uur uit in het voorste gedeelte van de varkensstal. Enkele minuten later snelden de brandweerkorpsen van Pittem, Tielt en Wingene ter plaatse. “Op dat ogenblik sloegen de vlammen al door het dak van de stal. De brand ging gepaard met een serieuze rookontwikkeling”, aldus Lieven Rijckaert, brandweerofficier bij de brandweer van Tielt.

180 zeugen gered

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op een tweede stalgedeelte. Met de hulp van de brandweer en enkele buren konden zo’n 180 zeugen veilig naar buiten gebracht worden. Een veearts zal controleren of die dieren nog in goede gezondheid verkeren. Indien dat het geval is, kunnen zij mogelijks snel terugkeren naar hun stal.

Bij de brand kwamen echter ook heel veel dieren om. “In totaal gaat het om 48 zeugen en zo’n 720 biggen”, luidt het bij de politiezone regio Tielt.

Geen asbestgevaar

Na het uitbreken van de brand werd er even gevreesd dat er asbest was vrijgekomen uit de golfplaten op de varkensstal. De toegesnelde brandweerlui zetten dan ook allemaal een masker op om zich te beschermen. Al snel bleek echter dat er geen gevaar was voor de omgeving. Hoe de brand precies ontstaan is, is onduidelijk. Een deskundige van het parket werd aangesteld om naar de oorzaak te zoeken.